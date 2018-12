Neue Parteichefin Was CDU und Wirtschaft von AKK erwarten dürfen

Zugleich hat Kramp-Karrenbauer bereits versucht, Akzente zu setzen, etwa indem sie den ökonomischen Übervater der Partei Ludwig Erhard ins 21. Jahrhundert übertrug: Soziale Marktwirtschaft, so ihr Argument, brauche fairen Wettbewerb auch in der digitalen Welt. Was für sie auch bedeutet, dass es keine Monopole geben darf. In der Plattform-Ökonomie ist das immerhin eine klare Ansage.