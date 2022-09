Neue Wirtschaftshilfen für Unternehmen Kann Robert Habeck Rezession?

Dort, in der Berliner Invalidenstraße, wird unter Hochdruck gearbeitet, seit Wochen und Monaten schon. Das Pensum sei der Wahnsinn, sagt ein Topbeamter. Nicht nur wird – neben dem Strauß an bestehenden Programmen, die nun ausgeweitet oder überarbeitet werden – im Wirtschaftsministerium weiterhin an der Idee festgehalten, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu reaktivieren. Aus der Ökonomenrunde werden auch weiter neue Ideen eingespeist, etwa von Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum: Er verwies vergangene Woche auf hybride Modelle zwischen Krediten und Zuschüssen, die in der Coronakrise in den USA genutzt wurden. Das Ziel: Die Belastungen für Staat wie für notleidende Firmen möglichst tragbar zu gestalten.