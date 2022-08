Nord Stream Die perfide Propaganda von Gazprom-Gerd

Es ist schon bizarr: Bundeskanzler Olaf Scholz reist extra nach Mülheim, um zu demonstrieren, dass die dort im Siemens-Werk zwischengelagerte Pipeline-Turbine längst fertig ist für den Versand nach Russland. Die Behauptung von Gazprom, es fehle immer noch an den notwendigen Genehmigungen und Transportpapieren, wird damit vor aller Öffentlichkeit als das entlarvt, was sie von Anfang an war: Eine reine Schutzbehauptung, um den aus politischen Gründen gedrosselten Zufluss von Erdgas nach Deutschland irgendwie rechtfertigen zu können. „Die Turbine ist da und kann geliefert werden“, sagt Scholz denn auch in aller Klarheit, „dem Weitertransport steht nichts entgegen“.