NS-Zeit: Vor 75 Jahren: Das Stauffenberg-Attentat misslang, der Diktator überlebte

Dennoch setzte sich die von Hitler damals in einer Rundfunkansprache gemachte Behauptung, hinter dem Attentat habe nur eine „kleine Clique“ von Offizieren gesteckt, in vielen Köpfen fest. Die Verschwörer des 20. Juli wurden vielleicht auch deshalb in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem verlorenen Weltkrieg von vielen Deutschen immer noch als „Verräter“ angesehen. Das änderte sich erst allmählich.