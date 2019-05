OECD-Studie Deutschland ist für Studenten attraktiver als für Hochqualifizierte

Für hochqualifizierte Arbeitnehmer sind Australien, Schweden, die Schweiz, Neuseeland, Kanada, Irland, die Vereinigten Staaten, die Niederlande, Slowenien, Norwegen und Luxemburg deutlich attraktiver als Deutschland. Am unteren Ende der Attraktivität der OECD-Staaten stehen in allen Kategorien Griechenland, Mexiko und die Türkei. Die Untersuchung beruht allerdings in Teilen auf veralteten Daten aus dem Jahr 2013. Damals war die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch deutlich weniger günstig als heute.