Ökonomen bewerten die Wahlprogramme Mehr Staat ist leider in

Was Hilfen für stark von der Krise gebeutelte Branchen angeht, zeigen sich immerhin Union, FDP und Grüne in Maßen großzügig: die steuerliche Verlustverrechnung soll ausgeweitet werden. Das bringt Liquidität, aber ein systematisches Hilfsprogramm für unverschuldet getroffene Unternehmer sieht anders aus. Die SPD sagt nur ihre „Solidarität“ zu, ohne zu erläutern, was das Unternehmern bringen mag.