Wie realistisch sind die Vorschläge? Dass sich Parteien als privilegierte Träger der politischen Willensbildung für sie begeistern, ist wenig wahrscheinlich. Aber auch inhaltlich müssen sich die Demokratiereformer kritische Fragen gefallen lassen. Gersbach, der bereits in seiner Dissertation 1991 („Informationseffizienz bei Mehrheitsentscheidungen“) auf politökonomischen Pfaden wandelte, steht zwar mit Verfassungsjuristen in Kontakt, um die rechtliche Seite seiner Reformideen abzuklopfen. Allerdings könnten neodemokratische Verfahren auch nach hinten losgehen. Ein CPS-Modell etwa hätte das Rumeiern der SPD in der Koalitionsfrage wohl verhindert, allerdings stünde Deutschland dann womöglich noch immer ohne Regierung da. Hätten die Deutschen über die Hartz-Reform mitabstimmen dürfen, wäre sie vielleicht nie gekommen – und das deutsche Arbeitsmarktwunder auch nicht. Am Ende könnte die stärkere Einbindung der Wähler ins politische Tagesgeschäft dafür sorgen, dass notwendige Veränderungen ausgebremst werden.