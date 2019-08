Otmar Issing „Inflation von 1 bis 1,5 Prozent ist das Reich der Seligen“

Andere sagen, Draghis „Whatever it takes“-Ausspruch 2012 in London habe den Euro gerettet. Sie halten es für den ersten Sündenfall?

Man muss zwei Jahre weiter zurückgehen. Im Mai 2010 trafen sich die Finanzminister in Brüssel. Auf dieser Sitzung hat der damalige Notenbankpräsident Jean-Claude Trichet die Lage sehr dramatisch geschildert und betont, dass es auf den Märkten riesige Turbulenzen geben würde, wenn nichts geschieht. Weil die Finanzminister nicht in der Lage waren, schnell genug zu reagieren, hat die EZB sich bereiterklärt, am Montag zu intervenieren und Staatsanleihen von gefährdeten Staaten zu kaufen: italienische, griechische. Das war der erste Sündenfall. Allerdings war die EZB damals in einer Notlage, das war eine lose-lose-Situation.