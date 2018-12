 Pro & Contra: Schluss mit der Groko? Nein!

Es gibt Wochen, Monate, Jahre, in denen „die Geschichte“ selbst in Bewegung kommt – in der sie uns wie eine gestaltende Kraft erscheint, die uns diktiert, was zu tun ist. Gute Politiker ergreifen dann ihren „Rockzipfel“: Sie haben ein Gespür dafür, dass es an der Zeit ist, „jetzt oder nie“ zu handeln. So wie Helmut Kohl 1989/90, als die Mauer fiel.