Rechte Szene: Verfassungsschutz: Problem des Rechtsextremismus verschärft sich

Im Juli hatte der Verfassungsschutz bereits die Identitäre Bewegung als rechtsextremistisch eingestuft. Deren etwa 600 Mitglieder verstehen sich als intellektuelle Neue Rechte und grenzen sich in ihrem modernen Auftreten bewusst von rechtsextremen Gruppierungen wie den Neonazis ab. Sie wirken damit auch ins bürgerliche Milieu hinein, was sie in den Augen von Sicherheitsexperten besonders gefährlich macht.