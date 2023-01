Regierungsflieger Scholz fliegt mit neuer „Konrad Adenauer” nach Südamerika

Am Montag und Dienstag beendet Scholz seine Reise in Brasilien, dem größten und bevölkerungsreichsten Land des Kontinents. Dort wird er den am 1. Januar vereidigten linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva treffen, der sich im Oktober in einer Stichwahl gegen den auch „Donald Trump der Tropen” genannten Jair Bolsonaro durchgesetzt hatte.