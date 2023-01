Deutschland und Chile „Der Handel muss in einer für beide Seiten fairen Form umgesetzt werden“

Deutschland will seine Kooperation mit Chile auch im Bereich Bergbau ausbauen, Deutschland war im vergangenen Jahr erstmals Partnerland bei der weltweit größten Bergbaumesse in Chile. Was ist von dieser Partnerschaft zu erwarten?

Es gibt eine interessante Symbiose zwischen Energie und Bergbau. Der Bergbau wird einer der größten Abnehmer sein, sowohl für erneuerbare Energien als auch grünen Wasserstoff. Die Branche arbeitet daran, nachhaltiger zu werden. Die größte Herausforderung besteht darin, den Diesel zu ersetzen, der für den Antrieb der Maschinen und großen Tracks genutzt werden.



Mit dem Lieferkettengesetz müssen deutsche Unternehmen Nachhaltigkeitskriterien prüfen. Wie sehr erschweren solche Regularien das Knüpfen neuer Wirtschaftsbeziehungen?

Für den Mittelstand ist die Herausforderung am größten. Wir können deutschen Unternehmen anbieten, hier vor Ort ihr Auge zu sein und Checks bei Lieferanten durchzuführen. Es ist wichtig, praktische Lösungen zu finden, die zu der korrekten Durchsetzung dieses Gesetzes führen. Das Lieferkettengesetz darf den Handel nicht verhindern. Ich denke aber, dass es in anderen Ländern noch viel schwerer werden dürfte, die Kriterien zu erfüllen.