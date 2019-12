Rentenreform Gewerkschaften wollen höherem Rentenalter nicht zustimmen

Vor Weichenstellungen für das Rentensystem im neuen Jahr warnen die Gewerkschaften davor, dass die Arbeitnehmer immer länger arbeiten sollen. „Diese Debatte geht in die völlig falsche Richtung“, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hingegen hält ein Nachdenken darüber für angebracht, „ob wir in Relation zum Gesamtleben nicht auch länger arbeiten müssen“.