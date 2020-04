Rettungsprogramm Staatsbeteiligung: So wenig wie möglich, soviel wie nötig?

So viel Beteiligung wie nötig, so wenig wie möglich? Das klingt zwar gut, garantieren kann das aus heutiger Sicht jedoch niemand, auch ein Bundesminister nicht. Man erinnere sich nur an den prominentesten Fall aus der Finanzkrise: An der Commerzbank ist die Bundesrepublik seitdem beteiligt, und ein Ausstieg kam nie in Sicht.



Sehr wahrscheinlich, dass es nun wieder so kommt, nur in weitaus größerem Ausmaß. Denn schon in anderthalb Jahren sind Bundestagswahlen, die Krise dürfte bis dahin volkswirtschaftlich allenfalls halbwegs ausgestanden sein – und eine neue Regierung würde sich an Altmaiers politisches Versprechen nicht mehr gebunden fühlen.



