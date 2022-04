Rüstungsdebatte 12 Waffensysteme für die Ukraine – und die Probleme dahinter

Was bringt es der Ukraine?

Ein gutes Tauschgeschäft. Die Slowakei schenkte der Ukraine ihr S-300 Flugabwehrsystem, in der UDSSR entwickelt. Dafür bekam der Nato-Partner die Stationierung moderner Patriot-Systeme inklusive 700 Bundeswehrsoldaten. Es handelte sich wohl um den ersten Ringtausch in Verbindung mit dem Krieg.