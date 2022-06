„Schluss mit dem Panzer-WirrWarr“ FDP-Sicherheitsexpertin stellt Waffen-Forderungen für Scholz' Ukraine Besuch

Am kommenden Donnerstag scheint es nach langem Zögern soweit zu sein: Bundeskanzler Olaf Scholz reist zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Heiß diskutiert werden im Vorfeld drei Fragen: Was sagt der Bundeskanzler zur ukrainischen Beitrittsperspektive in die EU? Sprechen die vier Staatschefs hinter verschlossener Tür darüber, ob der Krieg gegen Russland überhaupt noch zu gewinnen ist? Und: Wird Scholz nach Kiew auch konkrete neue Zusicherungen für schweres Kriegsgerät aus Deutschland mitbringen? Immerhin sind laut ukrainischen Aussagen von den bisher versprochenen Fahrzeugen bislang wenig bis keine im Land angekommen.