Scholz-Besuch in Saudi-Arabien und Katar „Wenn Deutschland mehr Pragmatismus beweist, stehen die Chancen gut, dass Katar Flüssiggas liefert“

Scholz reist nicht nur nach Saudi-Arabien, sondern auch nach Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Stehen die Chancen auf schnelle Geschäfte dort besser?

Katar und die Emirate sind vor allem interessiert an langfristigen Abkommen mit Deutschland, allerdings gilt auch hier: Für Deutschland wird nicht der rote Teppich ausgerollt, denn auch in diesen beiden Ländern stehen die Abnehmer etwa für Flüssiggas Schlange. Vielmehr muss Deutschland eher Katar zeigen, was es bieten kann, um als Abnehmer attraktiv zu sein.



Welchen strategischen Wert haben gute Beziehungen zu diesen Staaten für Deutschland eigentlich übers Gasgeschäft hinaus?

Die drei Länder nehmen nicht nur in der Golfregion eine zentrale Rolle ein. Durch die starken außenpolitischen Verflochtenheiten in Krisenregionen wie Iran, Libyen, teils auch nach Syrien, gibt es ein großes Interesse an zunehmender Stabilität. Deutschland hat sich bisher deutlich weniger als andere westliche Staaten strategisch in der Golfregion engagiert – das kann ein Nachteil sein mit Blick auf die nun gewünschten Geschäfte. Es kann aber auch eine Chance sein, weil Deutschland damit relativ unvorbelastet an einer Stabilisierung der Region mitwirken kann. Im besten Fall gelingt beides: Die wirtschaftlichen und die politischen Beziehungen zu stärken.