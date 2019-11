Schulferien Terminstreit könnte deutschen Tourismus gefährden

Doch nicht nur Tourismus und Verkehr wären im Falle eines frei wählbaren Zeitraums für die Sommerferien betroffen, auch der Einzelhandel könnte wirtschaftlichen Schaden davon tragen: „Es gibt Regionen, die davon leben, dass die Leute dort in den Urlaub fahren und in dieser schönen Zeit auch viel Geld ausgeben“, sagt Kunz. Auch hier gilt: kürzere Ferienzeit – weniger Umsatz. Besonders hart würden geballte Ferienzeiten Mecklenburg-Vorpommern treffen, denn rund 20 Prozent des deutschen Tourismus spielen sich im nordöstlichsten Bundesland ab.



Die Debatte um die Ferienzeitregelung steht noch am Anfang. Trotzdem hat Kunz bereits eine klare Forderung an die Politik: „Die Länder sollen das gute System, das wir haben, nicht einfach so über Bord werfen“, sagt der DTV-Geschäftsführer. Der Verband setze auf Vernunft und Einsicht: „Wir erwarten, dass die Bundesländer nicht nur an sich denken, sondern auch an den Tourismus in ganz Deutschland und dessen wirtschaftliche Bedeutung.“