Schwarz-gelb im Bund Laschet und Lindner gehen auf Kuschelkurs

Laschet regiert als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen in einem Bündnis mit der FDP. Auch er zeigt Interessen an einem Bündnis mit der FDP. In der „Süddeutschen Zeitung“ warf er den Grünen vor, sie hätten „inhaltlich wenig zu bieten“, die FDP hingegen bezeichnete der Unionskanzlerkandidat als „guten Partner, mit dem man das Land voranbringen könne.“