Sicherheitspolitik: Bundespräsident Steinmeier fordert nach Biden-Wahl mehr Geld für Verteidigungsetat

Die Bundeswehr sei nötig, „weil unser Werben für eine Logik der Zusammenarbeit in der Welt und für eine starke, gerechte internationale Ordnung nicht aus einer Position der Schwäche gelingt“, sagte Steinmeier am Donnerstag in Berlin laut Redemanuskript auf einem Gelöbnis für junge Soldaten zum 65. Gründungstag der Bundeswehr. „Das wird uns mehr kosten, aber es sollte uns mehr wert sein als nur Geld. Gerade in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.“