Sondersitzung Pkw-Maut: Showdown für Scheuer

Vor allem Grüne und FDP haben in den vergangenen Wochen den Druck auf den CSU-Minister stetig erhöht. Scheuer reagierte, kam zu einer ersten Befragung in den Ausschuss, versprach wiederholt „maximale Transparenz, und ließ die Verträge mit den Betreiberfirmen in die Geheimschutzstelle des Bundestags legen. Das war allerdings noch nicht die maximale Transparenz: Denn dort können sie die Abgeordneten zwar einsehen – dürfen aber nicht darüber reden.



Als der Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn dann vergangene Woche auf Herausgabe der Verträge klagte, wurde wohl auch den Firmen selbst der öffentliche Druck zu groß. Kapsch und Eventim stimmten einer Veröffentlichung – mit einigen Einschränkungen – zu. Anfang der Woche stellten Scheuers Beamte die Dokumente schließlich auf der Website des Ministeriums online.