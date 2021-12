Sozial- und Steuersystem Wie ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzierbar wäre

Beim BGE hingegen kommt „fördern vor fordern“. Das BGE deckt das Existenzminimum ab – einfach so. Ein ökonomisches Überleben ohne eigene Anstrengung wird möglich. Damit könnte in der Tat der Anreiz zu arbeiten so gering werden, dass in Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr alles erledigt wird, was so zu tun bleibt. Oder aber, dass Arbeit so teuer wird, dass sie für manche Unternehmen und viele Kunden unbezahlbar wird. Steigende Lohnkosten jedoch machen es attraktiver, Arbeit durch Kapital – also Menschen durch Maschinen oder Roboter – zu ersetzen. Damit steigt die Kapitalintensität und die Arbeitsproduktivität. Das wiederum wird in der Makroökonomik gemeinhin als unabdingbare Voraussetzung für mehr Wohlstand und höhere Löhne erkannt.