Sozialpolitik: Mehrere Länder streichen ab August Kita-Gebühren zumindest teilweise

Ab August wird Bardeck nur noch für das Essen in der Kita zahlen - die Betreuung ist dann beitragsfrei. „Seit den 80er Jahren wird in der Politik davon geredet“, sagt Bardeck. Nun sei es höchste Zeit für den Schritt. Ähnlich sieht das Britta Vogl, deren Tochter Pauline (4) eine Kita in der Wedemark besucht. „Wir haben drei Kinder. Wenn ich bedenke, was da an Beiträgen zusammenkommt - das reicht für die Anschaffung eines Kleinwagens“, hat die Bankkauffrau ausgerechnet.