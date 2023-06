Standort Deutschland Die Ampel – eine Abrechnung

Deutschland schmiert ab. Und das auf vielen Feldern. Bei allen internationalen Standortvergleichen rutscht unser Land bei den Kosten immer schneller auf die hinteren Plätze. Das fing schon unter der großen Koalition an, aber jetzt nimmt das Tempo zu. In den OECD-Statistiken ist Deutschland bei den Preisen für Energie oder bei den Steuern mit am teuersten. Die Deindustrialisierung hat längst begonnen – und in Klimaschützerkreisen freuen sich manche, weil das gut für Deutschlands weiße Klimaweste wäre.