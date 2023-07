Standort Deutschland Unser Problem heißt nicht German Angst, sondern deutsche Ampel

Das also ist das große Panorama, vor dem sich sein aktueller Vorstoß, die Strom- und Gaspreisbremsen über den Jahreswechsel hinaus bis ins Frühjahr 2024 zu verlängern, dann doch eher putzig ausnimmt. Weil eine große wirtschaftspolitische Grundsatzfrage – braucht es einen gedeckelten Industriestrompreis oder braucht es ihn nicht? – von der Ampel bisher nicht beantwortet wird, flüchtet sich der Wirtschaftsminister in seiner Not in – genau: eine Notlösung. Ein Provisorium aus verlängerten Preisbremsen ist aber mit ziemlicher Sicherheit nicht das, was dieses Land braucht.