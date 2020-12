Steuerpolitik Das Soli-Syndrom

Die Realität ist solange diese: Steuerpolitik wird entweder zuerst in Karlsruhe gemacht, wenn die Richter am Bundesverfassungsgericht urteilen. Oder in Berlin hingedäumelt und zusammengeschustert. Die Bundesregierung hatte in diesem zu Ende gehenden, in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Krisenjahr zum Beispiel mehr als 20 Milliarden übrig, um für ein paar Monate die Mehrwertsteuer zu senken. Selten zuvor dürfte derart viel Geld so wirkungsarm verpufft sein. Gleichzeitig rühmte sich übrigens SPD-Finanzminister Olaf Scholz gerade erst für mehr als sechs Milliarden an ausgeschüttetem Baukindergeld; eine ebenfalls mehr als zweifelhafte Linke-Tasche-rechte-Tasche-Subvention für die Mittelschicht, die sich ursprünglich mal die Konkurrenz von der Union ausgedacht hatte. Eigenartige Zeiten.