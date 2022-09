Steuerpolitik Deutschland ist bei Steuern und Abgaben international Spitze

Erwerbstätige müssen sich zugleich darauf einstellen, dass ihnen der Staat – trotz des zu erwartenden Abbaus der kalten Progression – weiter tief in die Taschen greift. In kaum einem anderen Land Europas werden Erwerbstätige so sehr vom Fiskus geschröpft wie in Deutschland. Das zeigt ein internationaler Vergleich der Lücke zwischen den Arbeitskosten der Unternehmen und den Nettolöhnen der Arbeitnehmer, der von dem liberalen Thinktank Neos Lab in Wien stammt.