Streit um Huawei „Das ist eine technologiepolitische Katastrophe“

Der Streit um Huawei ist zuletzt auch durch den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump befeuert worden, der das chinesische Unternehmen auf seine sogenannte schwarze Liste gesetzt hat. Was wird sich nun mit seinem Nachfolger Joe Biden ändern?

An der Grundposition der Amerikaner wird sich unter Biden wenig ändern. Denn die Haltung, im Bereich der Technologien eine chinesische Übermacht zu verhindern, ist parteiübergreifend. Was sich aber vermutlich verändern wird, ist der Tonfall und die Art des Vorgehens. Huawei-Manager werden vielleicht nicht mehr so schnell in Kanada verhaftet wie bisher. Dazu werden die Amerikaner hoffentlich in der internationalen Politik wieder versuchen, Bündnisse zu schließen. Also, weniger zu drohen und eher zu fragen, ob man nicht eine gemeinsame Strategie schmieden will.