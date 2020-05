Streit um Mitgliedschaft Trotz Rauswurf: Brandenburger AfD-Landtagsfraktion will Kalbitz als Chef halten

Im AfD-internen Richtungsstreit nach Aufhebung der Mitgliedschaft des bisherigen Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz stellt sich die dortige Landtagsfraktion hinter ihn - und damit gegen den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. In einer Sondersitzung will sie am Montag in Potsdam nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur prüfen, ob ihre Geschäftsordnung so geändert werden kann, dass Kalbitz auch ohne Mitgliedschaft ihr Vorsitzender bleiben kann.