Tarifrunde 2022 „Es ist Zeit für eine ordentliche Lohnerhöhung“

WirtschaftsWoche: Herr Giesler, die Inflationsrate in Deutschland liegt über fünf Prozent, viele Arbeitnehmer mussten 2021 Reallohnverluste hinnehmen. Wie will die IG Metall in den anstehenden Tarifrunden im Stahlbereich und in der Metall- und Elektroindustrie darauf reagieren?

Knut Giesler: Wir gehen in unseren tarifpolitischen Planungen davon aus, dass die Inflationsrate 2022 deutlich über dem Schnitt der vergangenen Jahre liegen wird und wir bei deutlich über drei Prozent landen werden. Das muss sich natürlich in der Lohnrunde niederschlagen. Wir schauen uns in der ersten Jahreshälfte und vor allem im zweiten Quartal genau an, wohin sich die Preise und die gesamte Konjunktur entwickeln.