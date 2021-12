Also rein in die „fünfte Welle“ – Hauptsache meinungsfest? Diese fünfte Welle „wird kommen“, sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler – und zwar ziemlich schnell. Omikron stellt „alles in den Schatten, was wir bisher … gesehen haben“, warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Denn „da kommt keine Welle, sondern eine Wand“, bekräftigt Deutschlands inoffizieller Chef-Virologe Christian Drosten.