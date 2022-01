Tauchsieder: Die falschen Freunde der Freiheit

(1) Die Eliminierung der Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und Redefreiheit in Hongkong durch die chinesischen Kader, die Verhaftungen von Maria Kolesnikowa (Belarus) und Alexander Nawalny (Russland), die Jagd auf Demonstranten in Myanmar und der frauenverachtende Religionswahn der Taliban in Afghanistan – das alles erinnert uns einmal mehr daran, dass jede Diskussion des Freiheitsbegriffs von einer möglichst anspruchsarmen Definition der Freiheit auszugehen hat: Frei ist, wer frei von Hunger und Durst, Überlebensangst und Schmerz, Bedrohung und Einschüchterung ist, kurz: nicht in der Macht eines anderen steht. Besonders ertragreich hat die lettisch-amerikanische Politologin Judith Shklar (1928 - 1992) einen solchermaßen ausgenüchterten, basalen Begriff der Freiheit geprägt: Er ist – in spürbarer Abgrenzung zum hochanspruchsvollen, ja weihevollen Verständnis von Freiheit als politisch-diskursive, demokratische Selbstverständigungspraxis frei denkender Menschen (Hannah Arendt) – begrenzt auf eine universal geltende Definition dessen, was Unfreiheit bedeutet, sprich: radikal nicht-normativ.