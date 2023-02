Rot-Grün-Rot hat die Randzonen des Tempelhofer Flugfelds nicht bebauen wollen, nur zum Beispiel. Rot-Grün-Rot hat aber auch nie ein Interesse daran gezeigt, in der „Mieterstadt“ Berlin die Eigentumsbildung zu fördern; die Mieten waren immer ja so schön billig. Dass sich sehr viele Menschen rund 100 Quadratmeter Altbau in ausgezeichneter Lage vor rund 15 Jahren noch für 200.000 Euro hätten kreditfinanzieren können, wenn sie nur bereit gewesen wären, vier, fünf Jahre mal nicht in Urlaub zu fahren – vergessen. Jetzt hat sich das Wohnen stark verteuert. Jetzt werden nicht mehr 15 Prozent des Nettoeinkommens für die Miete aufgewendet, sondern 35. Jetzt ist die Chance einer robusten, reservestarken Eigentümergesellschaft dahin. Jetzt fühlen sich reservenlose Mieter anspruchsberechtigt, an den Rand gedrängt, ausgenommen. Jetzt klafft die Wohlstandslücke zwischen Eigentümern und Mietern (und erst recht ihren Erben) immer größer auf – mit der Folge, dass der Kreis von Anspruchsberechtigten sich vergrößert, der Sozialstaat sich gleichsam selbst nährt: Die Zeit wird kommen, dass nicht nur Steuerzahler, sondern auch Eigentümer ihren „fairen“ Anteil am „sozialen Ausgleich“ leisten sollen.