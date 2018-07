Tauchsieder: Wertorientierter Journalismus? Bitte nicht.

Was für herrlich klare Reflexionen! Keine binärdummen Engstirnigkeiten, keine bleckende Zeigefingerempörung! Sind wir heute, wie Aristoteles, überhaupt noch fähig zum ausgeruhten Selbstgespräch, zum überlegten Argument? Und wenn nicht: Rechnen wir Donald Trump und Marine LePen, Alexander Gauland und Horst Seehofer zu den Ursachen dieser Unfähigkeit oder zu ihren Wirkungen, sind sie Phänomene der politrhetorischen Verwahrlosung oder nur Vorboten? Und warum sind so viele Kollegen heutzutage, wenn die Sprache auf Trump und Gauland, auf Seehofer und Migranten kommt, keine Journalisten mehr, sondern Aktivisten? Was um Himmels willen bringt sie neuerdings dazu, dem „Neutralitätswahn“ entsagen zu wollen und einem „wertorientierten Journalismus“ das Wort zu reden, so „Monitor“-Chef Georg Restle? Was wollen sie uns mit dieser Phrase sagen?