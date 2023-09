Ukraine-Krieg Kein Pokern mit Panzern

Und zu was führt das ganze Hin und Her? Menschen werden zunehmend von ihren Repräsentierenden verunsichert, erste Umfragen spiegeln das schon. Schiefe Wahrheiten und verdrehte Erzählungen über das Für und Wider von Support und Waffenlieferungen schlagen Wurzeln in der öffentlichen Debatte. Als ob die Ukraine eine Wahl hätte, den Konflikt einfach zu beenden. Als ob die Eindämmung russischer Aggression in Zukunft an irgendwelche zusammenhanglosen Bedingungen geknüpft werden sollte und könnte.