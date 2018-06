Umfrage Union und SPD legen in der Wählergunst zu

01. Juli 2018 , aktualisiert 01. Juli 2018, 01:39 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Trotz des Asylstreits können CDU/CSU sowie die SPD in der Wählergunst zulegen. Zudem gewinnt Kanzlerin Merkel an Vertrauen in der Bevölkerung.