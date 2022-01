Umstrittene Gaspipeline FDP-Fraktionschef Dürr: Nord Stream „kein unpolitisches Projekt“

Der Kreml hatte am Mittwoch vor weiteren Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Ostseepipeline gewarnt. „Die Tatsache, dass sie noch nicht in Betrieb genommen wurde, ist sowohl für die an diesem Projekt Beteiligten als auch für die Gasverbraucher in Europa schlecht“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau der Agentur Interfax zufolge.