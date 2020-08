Umstrittene Mehrwertsteuersenkung Was man mit 25 Milliarden Euro sonst noch so tun könnte…

Gemessen an der Größe der Summe ist diese Bilanz dann doch äußerst mau. Laut einer Umfrage des Handelsverbands HDE wirkt sich die bis zu 25 Milliarden Euro schwere Mehrwertsteuersenkung bisher in ziemlich bescheidenem Ausmaß aus: Nur 13 Prozent der befragten Unternehmen abseits des Lebensmittelhandels sehen in der Steuersenkung eine wirksame Hilfe zur Belebung des Konsums.