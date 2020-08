Umstrittene Staatsbeteiligung: Aktenzeichen Curevac ungelöst

Maßnahmen, die die Impfstoffforschung in Deutschland fördern, seien ja grundsätzlich begrüßenswert, damit ein Impfstoff in Europa entwickelt werde, sagt auch Dörings Fraktionskollege Danyal Bayaz, Chef des Wirtschaftsbeirats der Grünen. Er hat immer noch dieselben Fragen wie schon vor einigen Wochen: Warum nur Curevac? Warum auf Bitten des Unternehmens? Entlang welcher Kriterien? „Hier lässt die Bundesregierung eine strategische und transparente Erklärung völlig offen“, kritisiert Bayaz. Das Parlament werde zudem bei der staatlichen Beteiligung vor vollendete Tatsachen gestellt.



Altmaier hatte den Haushaltsausschuss des Bundestags erst im Nachgang über die Beteiligung im Juni informiert. Die Begründung: Es hätte alles ganz schnell gehen müssen, da ein Börsengang Curevacs Mitte Juli unmittelbar bevorstünde. Dazu jedoch kam es nicht. Erst im Herbst will die Firma, deren Mehrheitseigner SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, nun in den USA an die Börse gehen.