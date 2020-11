Verhandlungen von Bund und Ländern Auf der Suche nach der Corona-Linie

Merkels Kritik ist nicht neu und auch nicht unumstritten, manche nennen sie gar überhastet. Mitte Oktober machen an gleicher Stelle Zitate von ihr die Runde, die erahnen lassen, wie es in der Kanzlerin brodelt: „Die Ansagen von uns sind nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuwenden“, sagt sie damals in der Verhandlungsrunde mit den Länderchefs. „Es reicht einfach nicht, was wir hier machen.“



Wer das berücksichtigt, kann verstehen, dass das Kanzleramt die zunächst nur zur Evaluation des November-Lockdowns geplante Sitzung am Montag auch für teils drastische neue Entscheidungen nutzen will. So fordert das besagte Kanzleramtspapier, das die Länderchefs erzürnt, etwa bundeseinheitliche Vorgaben zur Maskenpflicht für Schüler und Lehrer an Schulen, neue Regeln für Selbstisolation bei Husten und Schnupfen, klare Absagen an jegliche Arten von Feiern bis Weihnachten und deutlich strengere Kontaktbeschränkungen.