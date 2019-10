Verteidigungspolitik Deutschland bereit für höheren Beitrag zu Nato-Ausgaben

Deutschland will künftig einen höheren Anteil an den Gemeinschaftskosten der Nato tragen. Die Bundesrepublik habe sich bereiterklärt, zusammen mit den anderen europäischen Ländern mehr zu leisten, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Donnerstag am Rande von Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Die Bündnispartner berieten derzeit über eine Reform, wie man die Kosten besser verteilen könne.