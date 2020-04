In den ersten Tagen der Krise in der zweiten Märzhälfte hatten die Ankündigungen, das vielerorts Kurzarbeit drohe, in manchen Branchen gar bizarre Züge angenommen. So schien sich der Krankheitsstand etwa bei den Gebäudereinigern und der Sicherheitsbranche schlagartig zu erhöhen. Der wahrscheinlichste Grund: Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit erhalten Mitarbeiter 100 Prozent des Lohns, sechs Wochen lang. Sollte der Arbeitgeber während dieser sechs Wochen Kurzarbeit anordnen, bekommen die bereits zuvor arbeitsunfähig gemeldeten Mitarbeiter ihre Lohnfortzahlung in voller Höhe. Mitnichten ein kollegiales Verhalten. Mittlerweile dürfte dieser Zug aber bei den meisten Unternehmen abgefahren sein – wer Kurzarbeit anmelden will, hat dies in der Regel mittlerweile getan.



