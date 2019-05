Von wegen objektiv Mogelpackung Mietspiegel

So schwärmt etwa Helena Klinger, Rechtsexpertin beim Eigentümer-Verein Haus und Grund: „Aufgrund der Beteiligung aller Interessengruppen an der Erstellung genießen sie regionale Akzeptanz von Mietern und Vermietern und entfalten eine befriedende Wirkung.“ Und Mieterbund-Chef Ropertz sekundiert: „Mietspiegel sind aus unserer Sicht die beste und preiswerteste Variante zum Nachweis der ortsüblichen Vergleichsmiete.“



Doch selbst die beteiligten Stakeholder sehen ein, dass sich etwas ändern muss. GdW-Justiziar Herlitz fordert mehr „Rechtssicherheit und Transparenz“. Und Mieter-Vertreter Ropertz regt an, das System an „verschiedenen Stellen nachzubessern“. So sollten vor allem die Vorgaben zur Erstellung von Mietspiegeln in einer Verordnung zusammengefasst werden.