Vor Koalitionsgipfel Seehofer stemmt sich gegen Maaßen-Entlassung

Der Maaßen-Streit lässt die Koalitionsparteien einer Umfrage zufolge in der Wählergunst fallen. Im wöchentlich erhobenen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die „Bild am Sonntag“ fällt die Union um zwei Prozentpunkte auf ein Rekordtief von 28 Prozent. Die SPD büßt einen Punkt auf 17 Prozent ein. Damit kommt die Groko nur noch auf 45 Prozent – so wenig wie noch nie in der Erhebung. Die AfD legt einen Punkt auf 16 Prozent zu. Vor allem das Ansehen Seehofers litt Emnid zufolge unter dem Streit. 43 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass unter den drei Parteivorsitzenden der Koalition der CSU-Chef den größten Verlust an Glaubwürdigkeit eingebüßt habe. 22 Prozent sehen den größten Schaden bei Merkel, 16 Prozent bei Nahles. 67 Prozent glauben nicht mehr, dass die drei Parteispitzen noch vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Dennoch wolle aber mit 54 Prozent die Mehrheit keine Neuwahlen.