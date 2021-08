Wahlkampfauftakt Die Beschleunigung der Weinbergschnecke

Es stimmt; er hat schon mehrmals in seiner Karriere hinten gelegen, Abstimmungen verloren – und sich am Ende doch durchgesetzt. In der NRW-CDU gelangte Laschet erst nach mehreren Anläufen an die Spitze und auch bei der letzten Landtagswahl gegen die scheinbar so populäre SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft schien alles schon entschieden. Doch dann holte Laschet auf den letzten Metern auf und eroberte gegen alle Prognosen die Düsseldorfer Staatskanzlei.



Einen zweiten Anlauf auf das Kanzleramt kann er nicht nehmen, das weiß Laschet. Sein Schlusswort ist fast zwangsläufig. „Ich werde kämpfen mit allem was ich habe, damit dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird.“



