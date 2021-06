Wahlprogramm der Union Die Richtung stimmt. Aber die Rechnung?

Mit Leben muss noch der Wunsch erfüllt werden, Deutschland nachhaltig verändern und modernisieren zu wollen. Das zielt auf einen dringend notwendigen Mentalitätswechsel. Laschet kleidet das in die Formulierung „geht nicht, gibt’s nicht mehr, unser Land gehört an die Spitze“. Dass ein Staat, der noch mehr regulieren will, am Ende scheitert, ist eine richtige Erkenntnis. Die politische Leistung wird allerdings darin bestehen, diesen Anspruch auch in Regierungshandeln zu verwandeln.