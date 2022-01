Wie Omikron die Kinder trifft „Die Versäumnisse fangen schon im Schulbus an“

Bund und Länder steuern damit also quasi im Blindflug in die fünfte Welle, weil sie gar nicht wissen, welche Maßnahmen jetzt wo notwendig sind?

Es herrscht ja allseits eine große Einigkeit: Die Schulen müssen offenbleiben, dafür spreche ich mich ebenfalls deutlich aus, auch wenn es durch das rasante Infektionsgeschehen in der Realität nicht überall und nicht durchgängig durchzuhalten sein wird. Gleichzeitig sind die Schäden durch die vergangenen Schließungen bereits groß genug. Das sehen wir nicht nur an den großen Lernlücken, sondern auch an Studien zu psychischen Belastungen – aber nur offene Schulen zu fordern, aber nichts dafür zu tun, wird nicht reichen, um Schüler und Lehrerschaft sowie Erziehende sicher durch die Omikron-Welle zu bringen.