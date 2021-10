Wie viel der Test kostet, wer aufgeben muss So viel sollen Coronatests jetzt kosten

Es ist Tag D+1, ein verregneter Dienstagmorgen und der Beginn des zweiten Tages, an dem die Deutschen selbst für ihren Coronatest zahlen müssen. Vor einem Testzentrum in Düsseldorf, einem jener weißen Zelte, die seit dem Frühjahr überall aus dem Boden gestampft wurden, stehen die Menschen trotz des Regens Schlange. Hinter ihnen hängt ein großes Werbeplakat für Schnelltests, auf dem das Wort „kostenlos“ mit Edding übermalt wurde. Zehn Euro kostet hier nun ein Coronatest. Die Menschen scheint es nicht zu stören, auch gestern schon sei der Andrang mindestens so hoch gewesen wie zu Gratis-Zeiten, berichtet eine Mitarbeiterin.