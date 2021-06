Wirecard-Ausschuss am 28. Januar 2021 Der Finanzvorstand, der seine Zahlen nicht kennt

Erst kurz vor der Insolvenz kamen die Bayern zu folgender Entscheidung: Sie fühlten sich nicht zuständig. Auch wegen der vielen sonstigen Aufgaben. Sechs von sieben Vollzeitkräften seien Corona-bedingt mit anderen Aufgaben als der Geldwäschebekämpfung beschäftigt gewesen. Mulzer selbst sei in der Führungsgruppe Katastrophenschutz tätig gewesen. Er habe erst einmal Schutzausrüstung für Altenheime und Krankenhäuser organisieren müssen. „Da waren wir monatelang eingespannt und total weg von der Geldwäscheprävention.” Mulzers Fazit: „Wenn keiner sich zuständig fühlt, kann es passieren, dass Unternehmen aufsichtslos bleiben.“



