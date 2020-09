Wirecard-Skandal Bundestag wird Untersuchungsausschuss einsetzen – immer neue Hinweise auf Versagen

Fragen drängen sich hier geradezu auf: Wollten die Leute von Wirecard ihr eigenes System gegen Geldwäsche und Betrug sicherer machen – aus Compliance-Gründen also? Oder wollten sie das LKA aushorchen, wie dort gearbeitet werde und welche Schwachstellen es gebe, um diese dann auszunutzen? Letzterer Verdacht erscheint nicht mehr absonderlich angesichts all der anderen Räuberpistolen, die inzwischen ans Tageslicht kommen. Für die bayerische Landesregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wäre es folglich höchste Zeit, selbst mit der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals im eigenen Beritt zu beginnen. So wie nun in Berlin.



